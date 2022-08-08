Глава Запорожской ВГА Балицкий призвал ударить по Киеву в ответ на обстрел АЭС

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий призвал нанести удар по центрам принятия решений в Киеве после атаки ВСУ по Запорожской атомной электростанции.

Вооружённые силы Украины уже несколько раз пытались совершить атаку по Запорожской АЭС. Последний такой инцидент произошёл в ночь на воскресенье, когда украинская армия ударила по ЗАЭС из реактивной системы залпового огня "Ураган". Российские ПВО сбили ракету, однако её осколки и двигатель упали вблизи энергоблока станции. При этом два из них уже не функционируют на 100% из-за обстрелов.

"Я общаюсь с населением. Считаем, что необходимо наносить удары по центрам принятия решений… Жизнь Зеленского не дороже той девочки, которая сейчас лежит в больнице. Страна Украина превратилась в ИГИЛ*, это уже не страна. Мир должен признать, что, обстреливая умышленно, системно, прицельно атомный реактор, провоцируется мировая катастрофа", — заявил Балицкий в эфире "Первого канала".

По его словам, жители Запорожской области хотят, чтобы Украина понесла ответственность за обстрелы АЭС и Донбасса, а также те европейские страны, которые спонсируют Киев вооружением.

В понедельник, 8 августа Запорожская область официально объявила о проведении референдума по вступлению региона в состав РФ.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.