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Силовые структуры

Объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским военное положение заканчивается 23 августа, тогда же будет решаться вопрос о дальнейшей мобилизации.

По словам члена комитета Рады по нацбезопасности Романа Костенко, украинская армия ежедневно несёт крупные потери. Поэтому личный состав ВСУ необходимо восполнить. Костенко убеждён, что Киев не будет останавливать мобилизацию в августе.

Военный эксперт Михаил Жирохов также акцентировал особое внимание на истощение украинской армии. По его мнению, следующая волна мобилизации будет более масштабной, чем сейчас.

"Те люди, которые были мобилизованы, вероятно, не покрывают потребностей фронта", — цитирует мнение Жирохова украинское издание "Слово".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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