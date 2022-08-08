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Эксперт Головатюк: полномасштабной войны между Россией и Украиной не будет

Силовые структуры

У Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже нет той техники, которая была в начале военной спецоперации. Об этом заявил член президиума организации "Офицеры России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт Головатюк: полномасштабной войны между Россией и Украиной не будет

"Полномасштабной войны не будет. Будет продолжаться специальная операция, будут наноситься точечные удары, будут уничтожаться оставшиеся артиллерийские системы и пункты управления ВСУ", — отметил полковник запаса.

По его мнению, поставки оружия со стороны стран коллективного Запада не смогут изменить ход боевых действий в пользу киевского режима. Более того, западная военная техника эффективно уничтожается с помощью ударных беспилотников и высокоточного оружия. 

Полковник запаса убеждён, что на данный момент всеобщей мобилизации в России не будет, поскольку российская армия успешно выполняет все задачи в ходе военной спецоперации.

"Вооружённые силы вполне справляются в том составе, в котором они есть. Всё будет продолжаться в таком же темпе", — резюмировал собеседник Pravda.Ru.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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