В Соледаре начались бои, идут они сейчас в промзоне и на территории предприятия KNAUF.
Правда, боевики ВСУ отчаянно сопротивляются, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Он отметил, что продвижение ВС РФ осложнено тем, что националисты всё ещё сохраняют опорные пункты и не дают штурмовать город с севера. Необходимо взять Яковлевку и Белогоровку, что даст возможность усилить нажим на город. Схожие проблемы и на артёмовском направлении, подчеркнул аналитик.
"К юго-востоку от города противник оказывает сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Взятие этих поселков позволит продвигаться к юго-восточным окраинам города и начать штурм с нескольких направлений. Желательно ещё продвинуться к Артемовску с северо-востока, но там пока противник тоже сохраняет целостность обороны", — в интервью изданию "Украина.ру" сообщил Рожин.
По его словам, необходимо понять, что группировка ВСУ в районе Артёмовска весьма серьезная. У противника ещё немало артиллерии и реактивных систем залпового огня, которые замедляют наступление объединённой армии.
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