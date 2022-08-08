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Рожин: Бои на ближних подступах к Соледару закончились и переместились в город

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В Соледаре начались бои, идут они сейчас в промзоне и на территории предприятия KNAUF.

Рожин: Бои на ближних подступах к Соледару закончились и переместились в город

Правда, боевики ВСУ отчаянно сопротивляются, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он отметил, что продвижение ВС РФ осложнено тем, что националисты всё ещё сохраняют опорные пункты и не дают штурмовать город с севера. Необходимо взять Яковлевку и Белогоровку, что даст возможность усилить нажим на город. Схожие проблемы и на артёмовском направлении, подчеркнул аналитик.

"К юго-востоку от города противник оказывает сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Взятие этих поселков позволит продвигаться к юго-восточным окраинам города и начать штурм с нескольких направлений. Желательно ещё продвинуться к Артемовску с северо-востока, но там пока противник тоже сохраняет целостность обороны", — в интервью изданию "Украина.ру" сообщил Рожин.

По его словам, необходимо понять, что группировка ВСУ в районе Артёмовска весьма серьезная. У противника ещё немало артиллерии и реактивных систем залпового огня, которые замедляют наступление объединённой армии.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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