Взлом обороны ВСУ и постепенное освобождение населённых пунктов на авдеевском направлении морально ударит по украинским боевикам. А значит, освобождать города Славянск и Краматорск будет легче.
Об этом сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
"Есть продвижение на авдеевском направлении, но в целом, у нас активизация на нескольких участках фронта: в Марьинке серьёзные успехи, в районе Соледара, Артёмовска... Наши также отличаются, действуют во все направлениях: батальон "Сомали", 100-я бригада, 11-й полк — молодчинки", — отметил оплоченец.
Он поделился интересным наблюдением одного из бойцов армии ДНР, имеющего репутацию "пессимиста" и "реалиста".
"Он сказал, что у военных уже есть такое мнение, что украинцы вот-вот сломаются полностью и посыплются. Сейчас мы их из нескольких населённых пунктов жёстко выбьем, и они уже не будут так цепляться за Славянск и Краматорск. То есть они уже морально надломлены", — подытожил Безсонов.
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