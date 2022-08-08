Безсонов: Украинская армия вот-вот полностью сломается

Взлом обороны ВСУ и постепенное освобождение населённых пунктов на авдеевском направлении морально ударит по украинским боевикам. А значит, освобождать города Славянск и Краматорск будет легче.

Об этом сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

"Есть продвижение на авдеевском направлении, но в целом, у нас активизация на нескольких участках фронта: в Марьинке серьёзные успехи, в районе Соледара, Артёмовска... Наши также отличаются, действуют во все направлениях: батальон "Сомали", 100-я бригада, 11-й полк — молодчинки", — отметил оплоченец.

Он поделился интересным наблюдением одного из бойцов армии ДНР, имеющего репутацию "пессимиста" и "реалиста".

"Он сказал, что у военных уже есть такое мнение, что украинцы вот-вот сломаются полностью и посыплются. Сейчас мы их из нескольких населённых пунктов жёстко выбьем, и они уже не будут так цепляться за Славянск и Краматорск. То есть они уже морально надломлены", — подытожил Безсонов.