Союзные войска вошли в Соледар и начали уничтожать позиции боевиков ВСУ

Союзные силы России и республиканской Народной милиции начали штурм города Соледар. Однако украинские боевики оказывают сопротивление.

Союзные войска вошли в Соледар и уничтожают позиции врага

"Обстановка напряжённая. С одной стороны мы уже зашли в город, а со стороны завода они огрызаются", — рассказывает военнослужащий с позывным "Ангел".

По обнаруженным позициям ВСУ наносятся авиационные и артиллерийские удары. После этого начинают работать танки.

"Мы стараемся чаще менять позиции, чтобы нас не засекли. Соответственно, наносим ответные удары по огневым точкам противника", — отметил боец Народной милиции.