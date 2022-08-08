Союзные силы России и республиканской Народной милиции начали штурм города Соледар. Однако украинские боевики оказывают сопротивление.
"Обстановка напряжённая. С одной стороны мы уже зашли в город, а со стороны завода они огрызаются", — рассказывает военнослужащий с позывным "Ангел".
По обнаруженным позициям ВСУ наносятся авиационные и артиллерийские удары. После этого начинают работать танки.
"Мы стараемся чаще менять позиции, чтобы нас не засекли. Соответственно, наносим ответные удары по огневым точкам противника", — отметил боец Народной милиции.
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.