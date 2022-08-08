В Белгородской области сбили украинскую баллистическую ракету "Точка-У"

Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным регионам приграничных российских территорий, используя дальнобойные снаряды.

Сегодня, 8 августа, в Белгородской области была сбита баллистическая ракета "Точка-У". Обломки ракеты обнаружили в Валуйском районе.

Губернатор области Вячеслав Гладков объявил, что "жёлтый" уровень террористической опасности будет продлён ещё на две недели.

Ранее было принято решение приостановить работу некоторых школ и детских садов, которые находятся в пятикилометровой приграничной с Украиной зоне.

