Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным регионам приграничных российских территорий, используя дальнобойные снаряды.
Сегодня, 8 августа, в Белгородской области была сбита баллистическая ракета "Точка-У". Обломки ракеты обнаружили в Валуйском районе.
Губернатор области Вячеслав Гладков объявил, что "жёлтый" уровень террористической опасности будет продлён ещё на две недели.
Ранее было принято решение приостановить работу некоторых школ и детских садов, которые находятся в пятикилометровой приграничной с Украиной зоне.
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.