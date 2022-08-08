Замдиректора Министерства обороны США Колин Каль сказал, что Вашингтон считает, что ВСУ уже имеют достаточное количество американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь приоритетная задача Пентагона — обеспечение Киева бесперебойными поставками боеприпасов.
Каль отметил, что Вооружённые силы Украины уже получили 16 РСЗО от США, три почти такие же системы M270 от Британии, а ФРГ намерена передать ещё три.
"Украинцы добились неплохих результатов в плане количества систем, и сейчас приоритетом является обеспечение стабильных поставок управляемых ракет GMLRS”, — заявил представитель Пентагона на брифинге.
Последний пакет американской военной помощи, объявленный 8 августа, включает "дополнительные боеприпасы для HIMARS”.
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