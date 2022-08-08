Пентагон — Киеву: вы уже получили достаточно РСЗО HIMARS

Замдиректора Министерства обороны США Колин Каль сказал, что Вашингтон считает, что ВСУ уже имеют достаточное количество американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь приоритетная задача Пентагона — обеспечение Киева бесперебойными поставками боеприпасов.

Каль отметил, что Вооружённые силы Украины уже получили 16 РСЗО от США, три почти такие же системы M270 от Британии, а ФРГ намерена передать ещё три.

"Украинцы добились неплохих результатов в плане количества систем, и сейчас приоритетом является обеспечение стабильных поставок управляемых ракет GMLRS”, — заявил представитель Пентагона на брифинге.

Последний пакет американской военной помощи, объявленный 8 августа, включает "дополнительные боеприпасы для HIMARS”.