Командование ВВС Украины жалуется на то, что армия России использует гиперзвуковые ракеты Х-47М "Кинжал".
Об этом руководство "повитряных" сил Украины написало в официальном аккаунте социальной сети.
Отмечается, что данное оружие было накануне задействовано по объекту националистов в Виннице. По информации ведомства, украинские системы противовоздушной обороны "не успели" засечь пуск ракеты, и воздушную тревогу объявили лишь после поражения целей.
За все время спецоперации российская армия использовала гиперзвуковые ракеты лишь несколько раз — по особо важным объектам бандеровцев. Правда, что было уничтожено именно в тот раз, украинское командование не сообщило. По всей вероятности, Киев не желает придавать огласке данное неприятное событие.
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