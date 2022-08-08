Командование ВВС Украины жалуется на применение Россией ракет Х-47М "Кинжал"

Командование ВВС Украины жалуется на то, что армия России использует гиперзвуковые ракеты Х-47М "Кинжал".

Об этом руководство "повитряных" сил Украины написало в официальном аккаунте социальной сети.

Отмечается, что данное оружие было накануне задействовано по объекту националистов в Виннице. По информации ведомства, украинские системы противовоздушной обороны "не успели" засечь пуск ракеты, и воздушную тревогу объявили лишь после поражения целей.

За все время спецоперации российская армия использовала гиперзвуковые ракеты лишь несколько раз — по особо важным объектам бандеровцев. Правда, что было уничтожено именно в тот раз, украинское командование не сообщило. По всей вероятности, Киев не желает придавать огласке данное неприятное событие.