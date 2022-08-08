Подоляка: Россия отрезвила США, уничтожив переданные Киеву РСЗО HIMARS

Военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что Украина стала для США "бездонной бочкой". Теперь Вашингтон больше не хочет накачивать Киев большими объемами оружия из-за уничтожения реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS российской армией.

"США задаются вопросом, в чем смысл поставок оружия для ВСУ? На самом деле у американцев не так уж много хорошего оружия, и бросать его в бездонную бочку они не будут", — сказал Подоляка.

Эксперт отметил, что массовые поставки вооружения на Украину не смогли изменить ход спецоперации. Он убеждён, что растущее мастерство российской армии является секретом "загадочного исчезновения" западного оружия на Украине. За минувшую неделю августа ВС РФ ликвидировали столько же единиц американских РСЗО, сколько за весь июль, заявил Подоляка.

"Оружие это дорогое и сложное, могут быть поломки, а отремонтировать некоторые из них на территории Украины нельзя", — сказал эксперт в программе "Время покажет".