Союзные силы прорывают глубоко эшелонированную оборону украинских войск в Донбассе, поэтому есть надежда, что регион будет освобождён уже к концу августа. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев.
Он отметил, что такой обороны как в Песках и Авдеевке уже нет в Северске, Артёмовске и Соледаре. И сил для того, чтобы её создать, у ВСУ тоже нет.
Кадрового состава в Донбассе у ВСУ осталось 20%, а остальное — это призывники. И никакие заградотряды не помогут, если кадровых военных останется 5%, пояснил аналитик в интервью "Украине.ру".
По его словам, для киевского режима всё идёт к концу, а показательным в этом плане будет август. Эксперт выразил уверенность, что для Киева ситуация складывается крайне неблагоприятно и падение режима ускоряется.
"Я очень надеюсь, что к концу августа мы сможем освободить Донецкую область", — заключил собеседник издания.
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