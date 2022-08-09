Евсеев: к концу августа ВС РФ смогут освободить Донецкую область

Союзные силы прорывают глубоко эшелонированную оборону украинских войск в Донбассе, поэтому есть надежда, что регион будет освобождён уже к концу августа. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Он отметил, что такой обороны как в Песках и Авдеевке уже нет в Северске, Артёмовске и Соледаре. И сил для того, чтобы её создать, у ВСУ тоже нет.

Кадрового состава в Донбассе у ВСУ осталось 20%, а остальное — это призывники. И никакие заградотряды не помогут, если кадровых военных останется 5%, пояснил аналитик в интервью "Украине.ру".

По его словам, для киевского режима всё идёт к концу, а показательным в этом плане будет август. Эксперт выразил уверенность, что для Киева ситуация складывается крайне неблагоприятно и падение режима ускоряется.

"Я очень надеюсь, что к концу августа мы сможем освободить Донецкую область", — заключил собеседник издания.