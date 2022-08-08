Ходарёнок: на Украине осталось шесть крупных очагов сопротивления

Ещё перед выходными в украинских соцсетях появились сообщения о массовом бегстве ВСУ из Николаева. Учитывая это, можно сделать несколько важных выводов. Об этом пишет военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Эксперт считает, что гениальный план Владимира Зеленского по переброске людей и вооружений из Донбасса для участия в "оперативном контрнаступлении ВСУ на юге" окончательно провалился.

После того, как ВСУ "смотали удочки" из Николаева, аналитики Американского института изучения войны заявили, что военные РФ начали наступление на этот район, добавил журналист.

Он отметил, что в районе Николаева размещались значительные силы украинской армии — около 20 тысяч штыков, и ещё неизвестно, какое количество техники.

"Основную массу людей из ВСУ перемололи удалённо, без огневого контакта, а пример Мариуполя показал, что если ВС РФ намекает на режим "тикай з городу", то лучше этим намеком воспользоваться", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

По его мнению, из крупных очагов сопротивления на Украине осталось шесть городов. Четыре в Донбассе — Авдеевка, Бахмут, Славянск, Краматорск и два на юге — Николаев и Одесса.

"После того, как вопросы с ними решатся, основные задачи СВО на этом этапе будут выполнены. Для украинской армии и страны в целом это значит только одно — ликвидация вооружённых сил страны как вида. А без армии не может существовать и страна", — заключил полковник запаса.