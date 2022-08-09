В ночь с 8 на 9 августа российские военные нанесли удар по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области с помощью оперативно-тактического комплекса "Искандер".
По информации "Русской Весны", ракеты достигли целей, после чего прогремело не меньше четырёх взрывов, а также сработала сирена воздушной тревоги.
"Украинские силы ПВО снова не смогли обнаружить подлёт ракет", — подчёркивает издание.
Отмечается, что объекты украинских военных, по которым армия РФ нанесла удар, находились на территории Харькова и за городом.
Ранее директор Музея войск ПВО, военный обозреватель Юрий Кнутов заявил, что Вооружённые силы России будут уничтожать дальнобойное оружие Украины, в том числе западные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, с помощью высокоточных ракет "воздух — поверхность", а также из комплексов "Искандер-М".
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