Армия РФ нанесла удары "Искандерами" по целям в Харьковской области

В ночь с 8 на 9 августа российские военные нанесли удар по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области с помощью оперативно-тактического комплекса "Искандер".

По информации "Русской Весны", ракеты достигли целей, после чего прогремело не меньше четырёх взрывов, а также сработала сирена воздушной тревоги.

"Украинские силы ПВО снова не смогли обнаружить подлёт ракет", — подчёркивает издание.

Отмечается, что объекты украинских военных, по которым армия РФ нанесла удар, находились на территории Харькова и за городом.

Ранее директор Музея войск ПВО, военный обозреватель Юрий Кнутов заявил, что Вооружённые силы России будут уничтожать дальнобойное оружие Украины, в том числе западные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, с помощью высокоточных ракет "воздух — поверхность", а также из комплексов "Искандер-М".