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Армия РФ нанесла удары "Искандерами" по целям в Харьковской области

Силовые структуры

В ночь с 8 на 9 августа российские военные нанесли удар по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области с помощью оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Армия РФ нанесла удары "Искандерами" по целям в Харьковской области

По информации "Русской Весны", ракеты достигли целей, после чего прогремело не меньше четырёх взрывов, а также сработала сирена воздушной тревоги.

"Украинские силы ПВО снова не смогли обнаружить подлёт ракет", — подчёркивает издание.

Отмечается, что объекты украинских военных, по которым армия РФ нанесла удар, находились на территории Харькова и за городом.

Ранее директор Музея войск ПВО, военный обозреватель Юрий Кнутов заявил, что Вооружённые силы России будут уничтожать дальнобойное оружие Украины, в том числе западные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, с помощью высокоточных ракет "воздух — поверхность", а также из комплексов "Искандер-М".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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