Уничтожать дальнобойное оружие ВСУ, включая западные реактивные системы залпового огня HIMARS, российская армия будет при помощи высокоточных ракет "воздух-поверхность", а также комплексов "Искандер-М".
Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный обозреватель Юрий Кнутов.
Он отметил, что ранее, даже зная о местонахождении этих РСЗО, союзные силы не могли её уничтожить, однако с усилением группировки ситуация поменяется.
"К этой работе также будут подключены диверсионно-разведывательные группы. Мы будем следить за складами. Мы же уничтожили пусковую установку и ракеты "Гарпун", и так же надо заниматься HIMARS. У нас всё получится", — убеждён аналитик.
Специалисты ВС РФ сейчас собирают данные о характере полёта боеснарядов HIMARS. Так накапливается ценная информация, которая даёт возможность отрабатывать боевые алгоритмы систем ПВО, цитирует Кнутова издание "Украина.ру".
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