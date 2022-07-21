Кнутов: уничтожать дальнобойную артиллерию ВСУ будем "Искандерами-М"

Уничтожать дальнобойное оружие ВСУ, включая западные реактивные системы залпового огня HIMARS, российская армия будет при помощи высокоточных ракет "воздух-поверхность", а также комплексов "Искандер-М".

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный обозреватель Юрий Кнутов.

Он отметил, что ранее, даже зная о местонахождении этих РСЗО, союзные силы не могли её уничтожить, однако с усилением группировки ситуация поменяется.

"К этой работе также будут подключены диверсионно-разведывательные группы. Мы будем следить за складами. Мы же уничтожили пусковую установку и ракеты "Гарпун", и так же надо заниматься HIMARS. У нас всё получится", — убеждён аналитик.

Специалисты ВС РФ сейчас собирают данные о характере полёта боеснарядов HIMARS. Так накапливается ценная информация, которая даёт возможность отрабатывать боевые алгоритмы систем ПВО, цитирует Кнутова издание "Украина.ру".