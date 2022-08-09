США срочно ищут замену президенту Зеленскому: "Артист явно не справляется"

Налицо признаки судорожных поисков Вашингтоном замены украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает колумнист издания РИА Новости Виктория Никифорова.

По её словам, Зеленский стремительно теряет популярность на Западе. В иностранных СМИ его стали часто подвергать критике. А на этом фоне популярность набирает фигура начальника Генштаба Украины Валерия Залужного, пишет аналитик.

По её словам, США приступили к поиску замены нынешнему президенту.

"Глобальный обком попросту начал подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сейчас его место в западных СМИ занял генерал Залужный, с которым у Зеленского имели место контры… Икона украинского сопротивления", "легенда", "железный генерал" — в таком стиле пишут сегодня там про Валерия Залужного. Фотосессию с генералом только что сделал украинский Vogue... В общем, на Западе его позиционируют как новую надежду Украины. Вот уж он-то русских победит, это к бабке не ходи", — подытожила Никифорова.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в аккаунте мессенджера остроумно ответил на предложение Зеленского конфисковать российское имущество. Замглавы Совбеза сообщил, что ВС РФ уже занимается конфискацией награбленного на Украине.