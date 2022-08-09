Налицо признаки судорожных поисков Вашингтоном замены украинского президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает колумнист издания РИА Новости Виктория Никифорова.
По её словам, Зеленский стремительно теряет популярность на Западе. В иностранных СМИ его стали часто подвергать критике. А на этом фоне популярность набирает фигура начальника Генштаба Украины Валерия Залужного, пишет аналитик.
По её словам, США приступили к поиску замены нынешнему президенту.
"Глобальный обком попросту начал подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сейчас его место в западных СМИ занял генерал Залужный, с которым у Зеленского имели место контры… Икона украинского сопротивления", "легенда", "железный генерал" — в таком стиле пишут сегодня там про Валерия Залужного. Фотосессию с генералом только что сделал украинский Vogue... В общем, на Западе его позиционируют как новую надежду Украины. Вот уж он-то русских победит, это к бабке не ходи", — подытожила Никифорова.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в аккаунте мессенджера остроумно ответил на предложение Зеленского конфисковать российское имущество. Замглавы Совбеза сообщил, что ВС РФ уже занимается конфискацией награбленного на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.