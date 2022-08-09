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США срочно ищут замену президенту Зеленскому: "Артист явно не справляется"

Силовые структуры

Налицо признаки судорожных поисков Вашингтоном замены украинского президента Владимира Зеленского.

США срочно ищут замену президенту Зеленскому: "Артист явно не справляется"

Об этом сообщает колумнист издания РИА Новости Виктория Никифорова.

По её словам, Зеленский стремительно теряет популярность на Западе. В иностранных СМИ его стали часто подвергать критике. А на этом фоне популярность набирает фигура начальника Генштаба Украины Валерия Залужного, пишет аналитик.

По её словам, США приступили к поиску замены нынешнему президенту.

"Глобальный обком попросту начал подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сейчас его место в западных СМИ занял генерал Залужный, с которым у Зеленского имели место контры… Икона украинского сопротивления", "легенда", "железный генерал" — в таком стиле пишут сегодня там про Валерия Залужного. Фотосессию с генералом только что сделал украинский Vogue... В общем, на Западе его позиционируют как новую надежду Украины. Вот уж он-то русских победит, это к бабке не ходи", — подытожила Никифорова.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в аккаунте мессенджера остроумно ответил на предложение Зеленского конфисковать российское имущество. Замглавы Совбеза сообщил, что ВС РФ уже занимается конфискацией награбленного на Украине.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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