Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Отоларинголог Зайцев: прокалывание ушей может вызвать неприятные последствия
Литовский политик намерен "уничтожить монгольскую деревню Москву"
Арестович объявил о наступлении, но российском: "Они попёрли"
Чепа о призыве Зеленского запретить россиянам въезд в ЕС: "Не знает, что делать"
Балицкий: референдум в Запорожской области, скорее всего, пройдёт в сентябре
Жительницу Нижневартовска обвинили в избиении своего ребёнка до смерти
Захарова высмеяла ночной разговор Зеленского и Клинтона: "Президент Левински"
"Маленькая Мисс Россия" пройдет на "Роза Хутор"
Кардиолог Синкевич: арбуз защищает сосуды и предохраняет от рака

Баранец рассказал о ситуации с БПЛА в ВС РФ: работают "Орланы" и "Ланцеты"

Силовые структуры

Как считает полковник в отставке Виктор Баранец, с использованием иностранных дронов в ВС РФ возникли сложности. По этой причине Россия ускоренными темпами, тысячами начала производство своих беспилотников.

Баранец рассказал о ситуации с БПЛА в ВС РФ: работают "Орланы" и "Ланцеты"

При этом эксперт отметил, что в рамках спецоперации российская армия уже использует свои разработки.

"Но у нас на поле боя беспилотники все же есть, а то, не дай Бог, меня сейчас какой-нибудь генерал упрекнет. У нас работают "Орлан-10" и "Форпост", а на днях уже "Ласточка" полетела, и "Ланцет" работает", — сказал Баранец в беседе с "Украиной.ру".

Эксперт добавил, что имеющегося количества беспилотников, включая лёгкие БПЛА, пока недостаточно. По-хорошему эти аппараты нужны всем взводным для полноценного обзора местности.

Однако Баранец подчеркнул, что проблема с беспилотниками в ВС РФ решается, и есть вероятность закрыть этот вопрос на 60-70% уже в августе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту

На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.

Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Силовые структуры
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Политика. Новости и аналитика
Sohu: Лондон запустил процесс, который приведёт к отмене антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Зеленский и Макрон стали звёздами гей-парада в Амстердаме
Любовь Степушова Казахстан не оправился от попытки госпереворота и идёт по пути Украины Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Силовые структуры
Командование ВВС Украины жалуется на применение Россией ракет Х-47М "Кинжал"
Экономика и бизнес
Baijiahao: Германию ждёт сюрприз при попытке запуска "Северного потока-2"
Руденко: дуэль между двумя группами спецназа закончилась не в пользу ВСУ
Силовые структуры
Руденко: дуэль между двумя группами спецназа закончилась не в пользу ВСУ
Последние материалы
Кардиолог Синкевич: арбуз защищает сосуды и предохраняет от рака
South China Morning Post: Китай отрабатывает блокаду и оборону острова Тайвань
Баранец рассказал о ситуации с БПЛА в ВС РФ: работают "Орланы" и "Ланцеты"
Рогов: ВСУ бьют по хранилищу ядерных отходов Запорожской АЭС, чтобы обвинить РФ
Пушилин: северокорейские рабочие прибудут в Донецк в ближайшее время
Пленный ВСУ о подготовке нападения на РФ: Что-то вроде идеологии фашизма было
Провалить мусорную реформу в Петербурге мог спецпредставитель Беглова и его друг Константинов
Признаки скрученного пробега в автомобиле находятся в салоне: загляните под чехлы сидений
Экс-офицер ВСУ Суворов: Украине грозит гибель из-за действий Зеленского
Bloomberg: премьер Польши не нашёл времени для встречи с Борисом Джонсоном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников