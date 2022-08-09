Баранец рассказал о ситуации с БПЛА в ВС РФ: работают "Орланы" и "Ланцеты"

Как считает полковник в отставке Виктор Баранец, с использованием иностранных дронов в ВС РФ возникли сложности. По этой причине Россия ускоренными темпами, тысячами начала производство своих беспилотников.

При этом эксперт отметил, что в рамках спецоперации российская армия уже использует свои разработки.

"Но у нас на поле боя беспилотники все же есть, а то, не дай Бог, меня сейчас какой-нибудь генерал упрекнет. У нас работают "Орлан-10" и "Форпост", а на днях уже "Ласточка" полетела, и "Ланцет" работает", — сказал Баранец в беседе с "Украиной.ру".

Эксперт добавил, что имеющегося количества беспилотников, включая лёгкие БПЛА, пока недостаточно. По-хорошему эти аппараты нужны всем взводным для полноценного обзора местности.

Однако Баранец подчеркнул, что проблема с беспилотниками в ВС РФ решается, и есть вероятность закрыть этот вопрос на 60-70% уже в августе.