Баранец рассказал о "гениальном" российском оружии, применяемом ВС РФ в СВО

Как заявил военный эксперт Виктор Баранец, со стороны ВС РФ всегда вовремя появляются и эффективно используются в ходе спецоперации на Украине новые образцы оружия.

В качестве примера эксперт привёл истребители-бомбардировщики Су-34, которые уже доказали свою эффективность в уничтожении военных объектов ВСУ. Также Баранец не смог не упомянуть перспективы ЗРК "Бук-М3", способного сбивать любые авиационные цели, включая даже американские РСЗО HIMARS, и возможности снайперских винтовок "Сумрак".

"Возьмите "Бук-М3". Мы знаем, что он предназначен для самолетов, вертолетов и ракет. А тут вдруг оказалось благодаря профессионализму наших людей, что им можно сбивать ракеты HIMARS. Как сказал один офицер, это оружие показало такие резервы, которые даже не были заложены в тактико-технические резервы Минобороны. Вот на что способно гениальное оружие. Эта операция открывает еще и новые возможности наших вооружений", — рассказал Баранец на Rutube-канале "Украина.ру".

Эксперт сделал вывод, что ВС РФ очень своевременно задействуют в театре военных действий на Украине новое современное отечественное оружие.