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Арестович объявил о наступлении, но российском: "Они попёрли"

Силовые структуры

Российская армия начала наступление на Николаев.

Арестович объявил о наступлении, но российском: "Они попёрли"

Об этом в беседе с беглым адвокатом Марком Фейгиным* заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он, опять прокомментировав ситуацию на фронте, отметил, что пока ему неясно, полноценное ли это наступление или отвлекающий манёвр.

"Храбрые российские десантники от Снигерёвки поскакали на запад. Там у нас кратчайшее направление на Николаев. Радостно пытаются наступать в сторону Новой Петровки, не очень там много, три-четыре БТГ пытаются, но есть перспектива их усиления. Пока нельзя сказать — это действия некие, но является ли это главным ударом, отвлекающим ударом, я не готов это говорить. Мы наблюдаем, что они попёрли, — анализирует ситуацию советник Зеленского.

По его словам, ВС РФ южнее направились на Новогригорьевку. А там тоже кратчайший путь на Николаев, подытожил Арестович.

*  включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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