Нехватка вооружений вынуждает боевиков ВСУ переходить на самодельные РСЗО

Несмотря на военную помощь Запада, армия Украины столкнулась с нехваткой оружия, что заставляет ВСУ активно применять самоделки кустарного изготовления.

"Военное обозрение" предлагает видео применения националистами самодельных РСЗО малой дальности. На кадрах две установки реактивных систем залпового огня отстреливают неуправляемые ракеты, а вокруг снуют украинские военные.

Данная установка представляет собой автомобиль-пикап с установленной в кузове системой советских неуправляемых реактивных снарядов С-8 калибра 80 мм.

Применение таких РСЗО заключается в быстром наскоке, запуске ракет и быстром отходе. Боевая эффективность их весьма сомнительна — кустарность изготовления не гарантирует точности, пишет издание.