AT: гиперзвуковая ракета Индии BrahMos опирается на технологии "Циркона"

Новая индийская гиперзвуковая ракета BrahMos II может быть построена на технологиях, которые используются в российском гиперзвуковом оружии "Циркон". Военная разработка ещё больше поможет укрепить взаимоотношения двух стран, считают в Asia Times (AT).

По словам генерального директора BrahMos Aerospace Атула Ране, Индия и Россия совместно работали над базовым проектом BrahMos II. Первые испытания ракеты запланированы на 2028 год. Ране отметил, что антироссийские санкции западных стран никак не помешали развитию проекта.

Военный аналитик Вильяр Вибель заявил, что Москва отличается от западных экспортёров оружия тем, что не ограничивает своих партнёров и не ставит условия, основанные на личных интересах.