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Норин назвал ахинеей идею привлечь на Украину сирийскую или корейскую пехоту

Силовые структуры

В Российской армии остро не хватает пехоты. И проблема не в том, что она плохая, а в том, что её просто мало. Об этом заявил военный историк Евгений Норин.

Норин назвал ахинеей идею привлечь на Украину сирийскую или корейскую пехоту

Поэтому возникают ситуации, когда артиллерия союзных сил выбивает ВСУ, а пехоты, чтобы идти за огневым валом, мало физически или она не очень хорошо вымуштрована, пояснил эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".

Он добавил, что вообще не представляет, как решить эту проблему, кроме как массовым призывом добровольцев. Хотя и добровольцы тоже не бесконечны, считает аналитик.

По его мнению, проблему не решит и привлечение на Украину сирийцев или северокорейцев. Такие предложения сейчас звучат из уст различных экспертов.

Собеседник издания назвал эту идею ахинеей, пояснив, что качество сирийской пехоты катастрофически плохое. К тому же это будет иметь политические последствия.

"Украина будет говорить, что на них вообще напала какая-то Золотая Орда", — заметил историк.

Качество северокорейской пехоты, по его словам, — "тайна, обёрнутая в загадку внутри секрета". И вообще нет уверенности, что лидер КНДР захочет давать России свою пехоту, заключил Норин.

Ранее аналитики британской разведки в своём отчёте пришли к выводу, что для быстрого продвижения в Донбассе ВС России не хватает боеспособной пехоты.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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