Норин назвал ахинеей идею привлечь на Украину сирийскую или корейскую пехоту

В Российской армии остро не хватает пехоты. И проблема не в том, что она плохая, а в том, что её просто мало. Об этом заявил военный историк Евгений Норин.

Поэтому возникают ситуации, когда артиллерия союзных сил выбивает ВСУ, а пехоты, чтобы идти за огневым валом, мало физически или она не очень хорошо вымуштрована, пояснил эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".

Он добавил, что вообще не представляет, как решить эту проблему, кроме как массовым призывом добровольцев. Хотя и добровольцы тоже не бесконечны, считает аналитик.

По его мнению, проблему не решит и привлечение на Украину сирийцев или северокорейцев. Такие предложения сейчас звучат из уст различных экспертов.

Собеседник издания назвал эту идею ахинеей, пояснив, что качество сирийской пехоты катастрофически плохое. К тому же это будет иметь политические последствия.

"Украина будет говорить, что на них вообще напала какая-то Золотая Орда", — заметил историк.

Качество северокорейской пехоты, по его словам, — "тайна, обёрнутая в загадку внутри секрета". И вообще нет уверенности, что лидер КНДР захочет давать России свою пехоту, заключил Норин.

Ранее аналитики британской разведки в своём отчёте пришли к выводу, что для быстрого продвижения в Донбассе ВС России не хватает боеспособной пехоты.