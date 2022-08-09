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Кнутов о ежедневных потерях живой силы противника: 700-900 бойцов

Силовые структуры

Военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание на количество украинских военных, которые ликвидируются ежедневно в ходе спецоперации.

Кнутов о ежедневных потерях живой силы противника: 700-900 бойцов

Эксперт отметил, что речь идёт о 700-900 украинских бойцов каждый день.

"Бои идут позиционные, войска продвигаются медленно, но в день уничтожается около тысячи солдат противника. Это катастрофические потери с точки зрения любой страны", — сказал Кнутов в разговоре с "Украиной.ру".

Именно такие данные, по мнению эксперта, стали причиной ужаса Зеленского, который сообщил, что на востоке Украины творится "сущий ад".

Это при том, что киевские власти озвучивают совсем другие цифры. Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал о 30-50 ВСУшниках убитыми, которые Киев теряет ежедневно. В то же время глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о ежедневных потерях ВСУ в количестве 200-500 человек.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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