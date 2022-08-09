Вице-премьер Украины: "Взрывы в Новофедоровке — напоминание о том, чей Крым"

Во вторник, 9 августа, в Сакском районе Республики Крым на военном аэродроме сдетонировали авиационные боеприпасы. Эту новость тут же прокомментировали в Киеве.

Например, вице-премьер Украины Ирина Верещук, позравив с "Днём коренных народов" крымских татар, караимов и крымчаков, высказалась и о происшествии в российском Крыму.

"А сегодняшние взрывы в Новофёдоровке — очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что понятно, которой стране он принадлежит”, — заявила вице-премьер у себя в аккаунте мессенджера.

Напомним, пострадавших в результате происшествия нет. Все обстоятельства выясняются.