Во вторник, 9 августа, в Сакском районе Республики Крым на военном аэродроме сдетонировали авиационные боеприпасы. Эту новость тут же прокомментировали в Киеве.
Например, вице-премьер Украины Ирина Верещук, позравив с "Днём коренных народов" крымских татар, караимов и крымчаков, высказалась и о происшествии в российском Крыму.
"А сегодняшние взрывы в Новофёдоровке — очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что понятно, которой стране он принадлежит”, — заявила вице-премьер у себя в аккаунте мессенджера.
Напомним, пострадавших в результате происшествия нет. Все обстоятельства выясняются.
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.