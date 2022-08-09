В Сакском районе Крыма, где располагается военный аэродром, прогремело несколько взрывов. Власти республики уже подтвердили этот факт.
Министерство обороны России уже дало свой комментарий по взрывам в Новофёдоровке.
"Около 15.20 на территории аэродрома "Саки" в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена", — сообщает ведомство.
В ведомстве также рассказали, что на данный момент очагов возгорания не наблюдается, причины проишесвия устанавливают сотрудники соответствующих спецслужб.
В результате взрывов один человек погиб, позднее сообщил граваРеспублики Сергей Аксёнов.
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.