Минобороны России по взрывам в Новофедоровке: "детонация боеприпасов"

В Сакском районе Крыма, где располагается военный аэродром, прогремело несколько взрывов. Власти республики уже подтвердили этот факт.

Министерство обороны России уже дало свой комментарий по взрывам в Новофёдоровке.

"Около 15.20 на территории аэродрома "Саки" в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена", — сообщает ведомство.

В ведомстве также рассказали, что на данный момент очагов возгорания не наблюдается, причины проишесвия устанавливают сотрудники соответствующих спецслужб.

В результате взрывов один человек погиб, позднее сообщил граваРеспублики Сергей Аксёнов.