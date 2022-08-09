Гуаньча: Владимир Зеленский решил продать Украину ради собственной выгоды

Масштабная приватизация, ожидающая Украину, превратится в банальную распродажу страны. При этом президент Владимир Зеленский со своей командой разделят всю прибыль между собой.

Об этом сообщает китайское издание Гуанча.

"Если Зеленский хочет найти покупателя, ему достаточно отправиться на Запад — пусть спокойно ищет того, кто продаст ему остатки величия Украины, и я надеюсь, что он найдет этого покупателя до того, как страна рухнет”, — сообщает автор статьи.

Передача госсобственности в частные руки во время СВО кажется по меньшей мере странной. Но если рассматривать данный шаг как попытку лидера Незалежной получить бесплатную пенсию, то все встаёт на свои места, отмечает китайский портал.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что, согласно принятому Радой Украины закону, масштабная приватизация якобы начнётся 1 сентября.

Экс-спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков заявил, что документ разрешает продажу крупных предприятий, и это "является продажей государства” при падении курса валют.