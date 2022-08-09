Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения
За правдой: делегаты со всего мира прибыли в Еленовку, где ВСУ убили "азовцев"*
Фотограф из Ижевска завербовал фотомоделей для занятия проституцией
Сигал об ударе ВСУ по Еленовке: один из пленных начал много говорить о Зеленском
Хазанов объяснил, почему живёт теперь в Латвии: "Тогда вопросов не возникнет"
Пушилин: ВСУшники — неважные вояки, но мирных жителей они атакуют ежедневно
Шевчук сравнил Шнурова с дураком: "Самый умный что ли?"
19FortyFive: Т-90 — лучший российский танк
Аватков: Запад начинает искать ключи к Турции и пользоваться не только кнутом

Гуаньча: Владимир Зеленский решил продать Украину ради собственной выгоды

Силовые структуры

Масштабная приватизация, ожидающая Украину, превратится в банальную распродажу страны. При этом президент Владимир Зеленский со своей командой разделят всю прибыль между собой.

Гуаньча: Владимир Зеленский решил продать Украину ради собственной выгоды

Об этом сообщает китайское издание Гуанча.

"Если Зеленский хочет найти покупателя, ему достаточно отправиться на Запад — пусть спокойно ищет того, кто продаст ему остатки величия Украины, и я надеюсь, что он найдет этого покупателя до того, как страна рухнет”, — сообщает автор статьи.

Передача госсобственности в частные руки во время СВО кажется по меньшей мере странной. Но если рассматривать данный шаг как попытку лидера Незалежной получить бесплатную пенсию, то все встаёт на свои места, отмечает китайский портал.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что, согласно принятому Радой Украины закону, масштабная приватизация якобы начнётся 1 сентября.

Экс-спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков заявил, что документ разрешает продажу крупных предприятий, и это "является продажей государства” при падении курса валют.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном

Украинская армия начинает реальную подготовку контрнаступления, считает военный обозреватель.

Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
В ФРГ сообщили о "странной" популярности Путина в ЕС: "Откуда благосклонность?"
Мир. Новости мира
В ФРГ сообщили о "странной" популярности Путина в ЕС: "Откуда благосклонность?"
Силовые структуры
Леонков об ограничении военных поставок США: Зеленский получил "чёрную метку"
Происшествия
Симоньян прокомментировала взрывы в Крыму в районе Новофёдоровки
Любовь Степушова "Дружбы" не будет: Киев отомстил Орбану за отказ от эмбарго на российскую нефть Любовь Степушова Ольга Лебедева The Hill: без российских спортсменов турниры неинтересны зрителям Ольга Лебедева
Силовые структуры
ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Константиновке и Николаеве
Мир. Новости мира
Le Figaro: "энергетическая бомба" Путина уничтожит экономику Германии и ЕС
Баранец рассказал о ситуации с БПЛА в ВС РФ: работают "Орланы" и "Ланцеты"
Силовые структуры
Баранец рассказал о ситуации с БПЛА в ВС РФ: работают "Орланы" и "Ланцеты"
Последние материалы
Гуаньча: Владимир Зеленский решил продать Украину ради собственной выгоды
Сигал об ударе ВСУ по Еленовке: один из пленных начал много говорить о Зеленском
Хазанов объяснил, почему живёт теперь в Латвии: "Тогда вопросов не возникнет"
Пушилин: ВСУшники — неважные вояки, но мирных жителей они атакуют ежедневно
Шевчук сравнил Шнурова с дураком: "Самый умный что ли?"
19FortyFive: Т-90 — лучший российский танк
Аватков: Запад начинает искать ключи к Турции и пользоваться не только кнутом
Василь Вакаров: всё, Зеленский смирился с потерей Донбасса
Психолог Масолова: "Пристальный взгляд сигнализирует о том, что вами хотят манипулировать"
Эксперт Павличенко: "Важно найти триггер, который заставляет переедать"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников