Ранее в районе Новофёдоровки в Крыму прогремели несколько взрывов. В Минобороны России сообщили, что на одной из площадок хранения аэродрома произошла детонация авиационных боеприпасов.
Политический деятель Олёг Царёв, ссылаясь на слова человека, который участвовал в тушении пожара на объекте, заявил, что военная техника не пострадала. Он отметил, что взрыв был довольно странным, поскольку взрывная волна оказалась направлена на населённый пункт.
"Обрадую всех. С военной техникой на аэродроме всё нормально. Посёлку, правда, досталось", — написал Царёв в своём Telegram-канале.
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