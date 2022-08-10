Царёв: военная техника на аэродроме в районе Новофёдоровки не пострадала

Ранее в районе Новофёдоровки в Крыму прогремели несколько взрывов. В Минобороны России сообщили, что на одной из площадок хранения аэродрома произошла детонация авиационных боеприпасов.

Политический деятель Олёг Царёв, ссылаясь на слова человека, который участвовал в тушении пожара на объекте, заявил, что военная техника не пострадала. Он отметил, что взрыв был довольно странным, поскольку взрывная волна оказалась направлена на населённый пункт.

"Обрадую всех. С военной техникой на аэродроме всё нормально. Посёлку, правда, досталось", — написал Царёв в своём Telegram-канале.