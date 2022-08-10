Ходарёнок: беспилотниками можно быстро демилитаризовать Украину

Если союзные войска получат необходимое количество беспилотников, демилитаризация Украины будет закончена в ближайшее время, уверен полковник Михаил Ходарёнок.

К такому выводу военный эксперт пришёл после анализа видео, в котором российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожает американскую самоходную артиллерийскую установку М109, используемую украинскими боевиками.

По его словам, командование ВСУ явно испытывает дефицит с тяжёлой техникой, если решилось использовать САУ, не обеспечив минимального прикрытия.

"(Российская. — Прим. ред.) разведка заметила, моментально вылетел дрон. Взрывчатки на борту "Ланцета" хватило, чтобы уничтожить не только САУ, но и четырёх из шести человек в расчёте", — отметил Ходарёнок.

Разведывательный беспилотник "Орлан" в связке с барражирующим боеприпасом "Ланцет" показали отличную результативность на поле боя, приводит слова эксперта издание "Военное дело". Если ударными дронами оснастят ВС РФ на всей линии соприкосновения, украинские националисты уже вскоре останутся без тяжёлой техники, а значит будет полностью выполнена одна из задач спецоперации.