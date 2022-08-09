Ходарёнок: песни про неубиваемое западное "вундерваффе" постепенно сходят на нет

ВСУ возлагали большие надежды на турецкие БПЛА Bayraktar и ракеты Javelin из США, оказавшиеся бесполезными. Очередь дошла до и польских гаубиц KRAB.

Украинские боевики очень рассчитывали на самоходные гаубицы KRAB из Польши, но орудия оказались посредственного качества. Согласно заводским данным, дальность стрельбы польских САУ должна составлять 30 километров, но, как показала практика, они могут вести эффективный огонь лишь на 15 км, рассказал российский военный эксперт полковник Михаил Ходарёнок.

"Это делает их уязвимыми для огня почти всех видов (российской. — Прим. ред.) артиллерии", — добавил специалист.

Кроме того, украинским войскам так и не удалось достигнуть заявленной скорострельности "Крабов" — шесть выстрелов в минуту.

"В реальности украинские артиллеристы не делают и четырёх (выстрелов. — Прим. ред.), а часто и вовсе один", — пояснил Ходарёнок.

С подобной плотностью огня ни о каком подавлении позиций потенциального противника не приходится даже говорить, отметил эксперт. Превосходство России в огневой мощи свело на нет любую военную помощь Запада.

Всё больше фактов подтверждает версию, что, помогая Украине, западные страны попросту избавляются от устаревшего вооружения или неудачных образцов тяжёлой техники, чтобы заменить их новыми.