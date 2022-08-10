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Арестович сообщил, что готов стать президентом Украины

Силовые структуры

Когда у действующего президента Украины Владимира Зеленского закончатся его президентские сроки, "можно будет думать", чтобы возглавить государство.

Арестович сообщил, что готов стать президентом Украины

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью передаче ЖВЛ.

По его словам, некоторые полагают, будто он "подсиживает" нынешнего главу Незалежной, однако это не так. Но он не исключает своего прихода к власти после окончания обоих сроков президентства Зеленского.

"Конечно, он когда-то уйдёт с президентства. Даже если после двух сроков. И тогда можно будет подумать над этим", — заявил политик.

Арестович, ранее работавший в структурах Минобороны, пошёл в политику в начале 2005 г. Вступив в партию националистов, он стал её партийным вдохновителем, регулярно ездил в РФ на конференции либералов. В 2008 г. поменял курс и стал разрабатывать "стратегию обороны Крыма" от России.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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