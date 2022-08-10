Арестович сообщил, что готов стать президентом Украины

Когда у действующего президента Украины Владимира Зеленского закончатся его президентские сроки, "можно будет думать", чтобы возглавить государство.

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью передаче ЖВЛ.

По его словам, некоторые полагают, будто он "подсиживает" нынешнего главу Незалежной, однако это не так. Но он не исключает своего прихода к власти после окончания обоих сроков президентства Зеленского.

"Конечно, он когда-то уйдёт с президентства. Даже если после двух сроков. И тогда можно будет подумать над этим", — заявил политик.

Арестович, ранее работавший в структурах Минобороны, пошёл в политику в начале 2005 г. Вступив в партию националистов, он стал её партийным вдохновителем, регулярно ездил в РФ на конференции либералов. В 2008 г. поменял курс и стал разрабатывать "стратегию обороны Крыма" от России.