Коротченко об ошибке Зеленского: “Де-факто объявил себя врагом всех россиян"

Президент Украины Владимир Зеленский допустил очень серьёзную, если не фатальную ошибку.

Об этом в своём Telegram-канале рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

"Президент Украины Владимир Зеленский де-факто объявил себя врагом всех россиян. Это большая ошибка с его стороны, я бы сказал, фатальная ошибка”, — в частности, заявил аналитик.

Накануне сообщалось, что глава Незалежной в видеообращении затронул ситуацию на полуострове Крым и опять пообещал вернуть его в состав Украины.

"Военный конфликт должен закончиться на полуострове, где он начался в 2014 году. Российские власти превратили Крым, который всегда был одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест. Но мы вернемся в Крым”, — сказал Зеленский в обращении к нации.