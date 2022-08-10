Президент Украины Владимир Зеленский допустил очень серьёзную, если не фатальную ошибку.
Об этом в своём Telegram-канале рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.
"Президент Украины Владимир Зеленский де-факто объявил себя врагом всех россиян. Это большая ошибка с его стороны, я бы сказал, фатальная ошибка”, — в частности, заявил аналитик.
Накануне сообщалось, что глава Незалежной в видеообращении затронул ситуацию на полуострове Крым и опять пообещал вернуть его в состав Украины.
"Военный конфликт должен закончиться на полуострове, где он начался в 2014 году. Российские власти превратили Крым, который всегда был одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест. Но мы вернемся в Крым”, — сказал Зеленский в обращении к нации.
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