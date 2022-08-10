Кадыров: к отправке на Украину готовы девять тысяч бойцов из Чечни

Отправиться на территорию Украины готовы девять тысяч чеченских бойцов. Об этом заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Кроме того, он отметил, что ещё 10 тысяч военнослужащих находятся в резерве и "ждут своего часа". Как пояснил политик, они готовы выполнять любые боевые задачи по денацификации Украины.

"Сейчас из Чеченской Республики готовы к отправке девять тысяч прекрасно подготовленных бойцов", — подчеркнул Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что союзные войска полностью заняли территорию завода Knauf в Соледаре Донецкой Народной Республики. По его словам, спецназ "Ахмат" продолжает зачищать территорию ДНР от украинских националистов.

3 августа руководитель ЛНР Леонид Пасечник вручил Кадырову награду Героя Луганской Народной Республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе российской спецоперации на Украине.