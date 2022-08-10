Отправиться на территорию Украины готовы девять тысяч чеченских бойцов. Об этом заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.
Кроме того, он отметил, что ещё 10 тысяч военнослужащих находятся в резерве и "ждут своего часа". Как пояснил политик, они готовы выполнять любые боевые задачи по денацификации Украины.
"Сейчас из Чеченской Республики готовы к отправке девять тысяч прекрасно подготовленных бойцов", — подчеркнул Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщил, что союзные войска полностью заняли территорию завода Knauf в Соледаре Донецкой Народной Республики. По его словам, спецназ "Ахмат" продолжает зачищать территорию ДНР от украинских националистов.
3 августа руководитель ЛНР Леонид Пасечник вручил Кадырову награду Героя Луганской Народной Республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе российской спецоперации на Украине.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.