Кадыров заявил о взятии под контроль завода Knauf в Соледаре

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные войска полностью заняли территорию завода Knauf в городе Соледаре, который находится в ДНР.

По словам чеченского лидера, спецназ "Ахмат" и силы ЛНР продолжают зачистку территории Донецкой Народной Республики от бандеровцев.

"Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода "Кнауф", — сообщил Кадыров, ссылаясь на исполняющего обязанности командира спецназа "Ахмат" Ахмеда Сайдарханова.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что украинские националисты всё ещё сохраняют опорные пункты и не дают штурмовать Соледар с севера. Он считает, что после взятия Яковлевки и Белогоровки у союзных сил появится возможность усилить давление на город.