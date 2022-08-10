N-TV: Рихтер заявил, что Киев не готов пойти в контрнаступление под Херсоном

Заявление командования ВСУ о контрнаступлении под Херсоном не подкреплено фактами. Об этом заявил немецкий полковник Вольфганг Рихтер. Несмотря на крупные поставки западного оружия на Украину, Киев пока не готов начать крупномасштабное наступление, считает он.

Рихтер отметил, что основной проблемой украинской армии является нехватка боеприпасов для имеющегося оружия советского образца. В это время российские войска концентрируют свою артиллерию "локально на относительно ограниченном пространстве, но создают там высокое огневое превосходство и медленно продвигаются вперед", заявил немецкий полковник. По его мнению, ВСУ не смогут помочь даже американские реактивные системы залпового огня (РСЗО).

"Производство боеприпасов РСЗО HIMARS, которые американцы поставляли и продолжают поставлять Украине, постепенно достигает пределов собственных мощностей", — отметил он в интервью изданию N-TV.