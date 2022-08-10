Ходаковский: работа артиллерии ВС РФ и ВСУ на фронте кардинально отличается

Ситуация на фронте в ходе спецоперации по защите Донбасса во многом зависит от работы артиллерии обеих сторон. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. Он отметил, что самые большие потери личного состава армии происходят именно от артиллерийского огня.

Комбат заявил, что артиллерия наступающего войска является короткобойной и находится в зоне поражения.

"Скорость реакции противника — четыре-шесть наших выстрелов, после чего сразу "ответка". Это говорит о том, что их артразведка работает эффективно", — пишет Ходаковский в своём Telegram-канале.

Более дальнобойную артиллерию размещают за пределами зоны поражения, и её работа подчиняется командиру. Чтобы её привлечь в боевые действия, может потребоваться от 30 минут до четырёх часов. В это время украинская артиллерия реагирует за считанные минуты.

По мнению Ходаковского, основная проблема заключается в особенностях структуры армейской организации. ВСУ используют подход Североатлантического альянса, что позволяет любому сержанту использовать тот ресурс, который может приблизить успешное решение поставленной задачи. Российская система подразумевает наличие целой цепочки согласований, решение принимается старшим начальником.