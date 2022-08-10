Вооруженных сил Украины (ВСУ) запугивали жителей Северодонецка жестокостью бойцов из Чечни. Украинские военные рассказывали горожанам, что когда чеченцы придут в город, то изнасилуют и убьют всех, сообщил корреспонденту URA.RU местный житель Николай.
"По сути ВСУ нас держали в заложниках. Я боялся, что двери бомбоубежища заварят. В конце получилось как — россияне, чеченцы, заехали на завод и сказали: "Что вы тут делаете, выходите, город свободен". Украинцы говорили, что чеченцы всех изнасилуют и пустят впереди под пулеметы…", — рассказал Николай.
По его словам, украинцы рассказывали местным жителям, что к российским военным лучше не попадать с ранениями, поскольку русские якобы добивают таких.
"А так получилось, что когда после освобождения в городе заработала больница, по ней сразу прилеты пришли, а полтора месяца назад вообще медсестру убило", — добавил собеседник издания.
Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович назвал бегство ВСУ из Лисичанска и Северодонецка "успешной военной операцией".
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.