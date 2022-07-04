Арестович: оборона Лисичанска и Северодонецка — успешная военная операция ВСУ

По словам советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, операция в Лисичанске и Северодонецке была проведена украинскими военными блестяще, и все поставленные задачи они там успешно выполнили.

"Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации — это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта", — объяснил свою точку зрения Арестович.

Советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что все задачи, поставленные перед украинской армией в Лисичанске и Северодонецке, были выполнены.

При этом Арестович не сомневается, что Лисичанск вновь вернётся под контроль украинских вооружённых сил.

Украинский чиновник считает, что ВСУшникам в этой операции удалось сломать красноармейский стереотип "ни шагу назад". Это, по мнению Арестовича, "дорогого стоит".

"Это — рождение национальной военной школы… В кои-то веки мы снова сделали их красиво", — закончил свою мысль Арестович.