Для успешной военной кампании на российском полуострове Крым украинской армии необходимо уничтожить Крымский мост.

Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Удар националист назвал "необходимой мерой", дабы отрезать российскую армию от тыла.

"Мы освободим Крым военным путем. Крым — это Украина, это наша земля, там наши люди. Никто не давал России права прийти, взять кусок земли и сказать: "Это мое”. Мы вернем Крым, так же как мы вернем Херсон, Луганск и Донецк”, — заявил генерал боевиков.