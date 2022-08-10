Для успешной военной кампании на российском полуострове Крым украинской армии необходимо уничтожить Крымский мост.
Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
Удар националист назвал "необходимой мерой", дабы отрезать российскую армию от тыла.
"Мы освободим Крым военным путем. Крым — это Украина, это наша земля, там наши люди. Никто не давал России права прийти, взять кусок земли и сказать: "Это мое”. Мы вернем Крым, так же как мы вернем Херсон, Луганск и Донецк”, — заявил генерал боевиков.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.