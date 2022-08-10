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Политолог: РФ не атакует снабжающий ВСУ оружием Запад из-за угрозы ядерной войны

Силовые структуры

Член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев в разговоре с Pravda.Ru оценил заявления главы Пентагона Ллойда Остина, согласно которым США успешно поставили Украине эффективные в бою системы оружия.

Политолог: РФ не атакует снабжающий ВСУ оружием Запад из-за угрозы ядерной войны

"Скорее всего, речь идёт о реактивных системах залпового огня HIMARS, гаубицах M777 и противотанковых управляемых ракетах Javelin", — сказал военный политолог.

Он напомнил, что американские РСЗО HIMARS способны стрелять в радиусе 200 километров и представляют угрозу для нашей страны. Наиболее уязвимыми территориями являются Крым и Черноморское побережье Краснодарского края, подчеркнул специалист. Также он назвал слова Остина "наглым информационным терроризмом".

"России не удалось остановить поставки вооружения Украине со стороны Запада. Мы осознаём большие риски при ударах по США или Европе. В этом случае речь пойдёт о Третьей мировой войне, в том числе о ядерном столкновении. При этом военная поддержка ВСУ — прямая агрессия против РФ. Фактически Вашингтон с нами воюет. Вот такая дилемма", — заключил собеседник издания.

Ранее руководитель Минобороны Штатов подчеркнул, что американские власти продолжат отправлять на Украину вооружения, которые продемонстрировали свою эффективность.

"Мы поставили некоторое число систем оружия, которые крайне актуальны в этой битве", — сообщил министр во время пресс-конференции по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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