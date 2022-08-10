Глава Пентагона Остин: США поставили Киеву эффективные вооружения

Руководитель Минобороны Штатов Ллойд Остин сообщил, что Вашингтон успешно передал ВСУ системы оружия, которые продемонстрировали свою эффективность при силовом столкновении. По словам министра, американские власти не прекратят поддерживать Киев таким образом.

"Мы поставили некоторое число систем, которые крайне актуальны и эффективны в этой битве", — подчеркнул глава Пентагона во время пресс-конференции в Риге после беседы с руководителем МО Латвии Артисом Пабриксом.

При этом Остин не сказал, о какой технике идёт речь.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что Украине необходимы 200-300 реактивных систем залпового огня HIMARS США для ведения боевых действий. По данным специалиста, пока у ВСУ только около десяти РСЗО.