Британский Премьер Борис Джонсон мешал коллективному Западу вести политику, которая вела на перемирие с РФ, поскольку сегодня ни сил, ни желания продолжать войну на Украине ни у кого нет.
Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.
"Я на прошлой встрече говорил о том, что без отмашки Вашингтона вряд ли бы Джонсон ушёл в отставку. Там ситуация, видимо, для многих ломала игру.
Может быть, для Джонсона и для Лиз Трасс. Лиз Трасс будет премьер-министром, но риторика будет поспокойней. Никто не готов и не хочет продолжать войну зимой. Все истощились", — в эфире YouTube-канала "Politeka" заявил Карасёв.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Крымский мост практически невозможно разрушить, отметил эксперт.