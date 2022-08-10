Британский Премьер Борис Джонсон мешал коллективному Западу вести политику, которая вела на перемирие с РФ, поскольку сегодня ни сил, ни желания продолжать войну на Украине ни у кого нет.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

"Я на прошлой встрече говорил о том, что без отмашки Вашингтона вряд ли бы Джонсон ушёл в отставку. Там ситуация, видимо, для многих ломала игру.

Может быть, для Джонсона и для Лиз Трасс. Лиз Трасс будет премьер-министром, но риторика будет поспокойней. Никто не готов и не хочет продолжать войну зимой. Все истощились", — в эфире YouTube-канала "Politeka" заявил Карасёв.