Крах гегемонии США заставит страдать страны, чье благополучие зиждилось на американском влиянии.
Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми.
Владычество Штатов уходит в историю. Краха гегемонии США ускоряется из-за попыток Запада экономически задавить РФ. Санкции обернулись для Вашингтона и его союзников неожиданным выстрелом себе в ногу, уверен аналитик.
По его словам, иллюзия гегемонии Белого дома просуществует еще пару лет, а государства, чье благосостояние основано на влиянии Штатов, ждёт расплата с полной неопределенностью будущего.
"Одно уже ясно: экономический и политический вес США в мире уменьшается. Поэтому надежда таких стран, основанная на американской гегемонии, тает. Эти страны будут страдать", — в частности, говорит обозреватель.
Разрушение миропорядка уже очевидно самим американцам. Экспертов, которые говорят об этом, трудно обвинить в симпатиях к Кремлю, заявил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".
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