Кедми: крах гегемонии США заставит жестоко платить разбогатевшие на ней страны

Крах гегемонии США заставит страдать страны, чье благополучие зиждилось на американском влиянии.

Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми.

Владычество Штатов уходит в историю. Краха гегемонии США ускоряется из-за попыток Запада экономически задавить РФ. Санкции обернулись для Вашингтона и его союзников неожиданным выстрелом себе в ногу, уверен аналитик.

По его словам, иллюзия гегемонии Белого дома просуществует еще пару лет, а государства, чье благосостояние основано на влиянии Штатов, ждёт расплата с полной неопределенностью будущего.

"Одно уже ясно: экономический и политический вес США в мире уменьшается. Поэтому надежда таких стран, основанная на американской гегемонии, тает. Эти страны будут страдать", — в частности, говорит обозреватель.

Разрушение миропорядка уже очевидно самим американцам. Экспертов, которые говорят об этом, трудно обвинить в симпатиях к Кремлю, заявил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".