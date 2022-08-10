Мизинцев: Киев планирует выявить и пытать лояльных России жителей Харькова

Киевский режим планирует отправить в Харьков сотрудников СБУ для выявления и наказания лояльных РФ граждан.

Об этом сообщил глава российского Центра управления обороной Михаил Мизинцев.

"В ближайшее время киевский режим под предлогом так называемого поиска корректировщиков авиаударов и обстрелов со стороны российских вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению лояльных России граждан и последующего обвинения их в сотрудничестве с противником”, — рассказал генерал-полковник в беседе с ТАСС.

Он отметил, что определять лояльность РФ и задерживать украинцев будут на основании данных гаджетов: записей сообщений и звонков, критики киевской власти или СМС, отправленных на номера России. Помимо этого, будут просматриваться подписки в соцсетях, фото и видео с изображением пострадавших объектов Украины, а также выявляться у информаторов сведения о близких людях.

Подобные операции каратели уже провели в Одессе, Николаеве, Сумах, Славянске и Чернигове. Задержанные подвергаются пыткам и угрозам расправы над их родными.