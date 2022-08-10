19FortyFive: Сьерра-II — самая загадочная подлодка ВМФ РФ

Американский портал 19FortyFive опубликовал материал, посвящённый "самой загадочной" российской подводной лодке. Так авторы назвали субмарину "класса Сьерра-II" (по классификации НАТО) — проект 945 "Кондор".

Издание отмечает, что единственное, что известно об этих лодках на Западе — спроектированы они "еще во времена холодной войны", у них титановый корпус и они могут курсировать на боевом дежурстве "очень долго не возвращаясь на место дислокации".

"В 1986 и 1989 годах были заложены единственные два экземпляра класса "Сьерра-II", которые были названы "Нижний Новгород" и "Псков". Эти два "Кондора" отличались большим парусным и гидроакустическим комплексом, чем "Сьерра-Ис", и дополнительной спасательной капсулой. Могут запускать торпеды и некоторые типы ракет, включая крылатые ракеты. Сообщается, что суда также могут использовать свои системы обнаружения объектов в кильватерном следе, установленные на их парусах, что является технологической альтернативой гидролокатору, предназначенному для обнаружения вражеских подводных лодок. Оснащенные 90-мегаваттным реактором OK-650B, "Сьерры" способны развивать скорость 35 узлов под водой и 19 узлов на поверхности", — рассказал 19FortyFive, отметив, что эта субмарина "остается актуальной, мощной и самой загадочной субмариной ВМФ РФ, о ней и сегодня военные НАТО по-прежнему не знают практически ничего, поскольку они не рекламируются так же, как некоторые новые подводные лодки".