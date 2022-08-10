В ДНР произошла утечка аммиака после обстрела ВСУ пивзавода в Донецке

Украинские войска обстреляли Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе города, в результате чего зафиксирован разлив опасного химического вещества — аммиака. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР. Уточняется, что зона поражения составила два километра.

Местным жителям рекомендовано оставаться в помещениях, приняв меры для дополнительной герметизации жилья и надев ватно-марлевые повязки, смоченные 5% раствором лимонной или уксусной кислоты.

ВСУ регулярно наносят удары по населённым пунктам ДНР и ЛНР, применяя, в том числе, артиллерию 155-мм калибра.