Украинские войска обстреляли Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе города, в результате чего зафиксирован разлив опасного химического вещества — аммиака. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР. Уточняется, что зона поражения составила два километра.
Местным жителям рекомендовано оставаться в помещениях, приняв меры для дополнительной герметизации жилья и надев ватно-марлевые повязки, смоченные 5% раствором лимонной или уксусной кислоты.
ВСУ регулярно наносят удары по населённым пунктам ДНР и ЛНР, применяя, в том числе, артиллерию 155-мм калибра.
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По словам военного историка Евгения Норина, даже одни только заявления Киева о готовящемся контрнаступлении ВСУ доставляют российской армии проблемы.