Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 30 тяжёлых снарядов и мин по Донецку, посёлкам Гольмовский и Зайцево. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
По информации ведомства, обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка начался в 07:04 (время совпадает с московским).
"Выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", — пояснили в представительстве.
Чуть позже украинская армия атаковала населённые пункты Зайцево и Гольмовский, выпустив по ним 10 мин калибром 120 миллиметров, а также восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Помимо этого, в 07:42 боевики ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, используя шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Ранее военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что союзные силы России и ЛДНР могут освободить Донецкую область от украинских войск к концу августа.
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