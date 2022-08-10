Военные ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский тяжёлыми снарядами

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 30 тяжёлых снарядов и мин по Донецку, посёлкам Гольмовский и Зайцево. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

По информации ведомства, обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка начался в 07:04 (время совпадает с московским).

"Выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", — пояснили в представительстве.

Чуть позже украинская армия атаковала населённые пункты Зайцево и Гольмовский, выпустив по ним 10 мин калибром 120 миллиметров, а также восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

Помимо этого, в 07:42 боевики ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, используя шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что союзные силы России и ЛДНР могут освободить Донецкую область от украинских войск к концу августа.