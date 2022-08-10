Басурин: у ВСУ уже есть дальнобойные ракеты к РСЗО HIMARS

Украинская армия уже располагает дальнобойными ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По его словам, эти боеснаряды способны поражать цели на расстоянии 120 и 150 км.

"Удары наносятся различными системами — HIMARS, у которой заявленная дальность полёта до 70 километров. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 уже есть на Украине. Также обстреливаются снарядами калибром 155 миллиметров, но артиллерийские системы различные. Есть американские, есть немецкие, французские, польские. Стандарт калибра одинаковый, поэтому можно использовать различные системы", — заявил на пресс-конференции ополченец.

США неоднократно подчеркивали, что не поставляли киевской власти дальнобойные ракеты к системам HIMARS, поскольку РФ это сочла бы провокацией и эскалацией конфликта. Американский президент Джозеф Байден утверждал, что Вашингтон не будет предоставлять ВСУ боекомплекты для нанесения ударов по объектам, находящимися за пределами Украины.