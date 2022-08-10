Коротченко: После падения Киева "Стингеры" начнут сбивать самолёты в Европе

Киев наладил устойчивый каналал поставок западных вооружений в руки террористов на Ближнем Востоке.

Это происходит ещё и потому, что украинская власть понимает близость краха, а значит, надо успеть обогатиться любыми средствами, а потом уже бежать из страны.

Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

"Уже к концу года эта страна политически может прекратить своё существование, надо куда-то ехать, на что-то жить, а здесь прекрасный бизнес, если можно так выразиться, связанный с перепродажей американских и западных вооружений, особенно компактных. Это ПЗРК "Стингер", ПТРК "Джавелин", другая аппаратура и вооружения — в руки группировок, которые не стесняют себя методами боевых действий на Ближнем Востоке", — в эфире телеканала "Россия 1" заявил аналитик.

Он отметил, что для Израиля это будет вечная головная боль, а появление в ЕС таких ПТРК, как "Стингер", грозит Старому Свету массовыми терактами.

По словам обозревателя, около 20 процентов всех поставок с Украины реэкспортируются на чёрный рынок А тот же самый "Стингер" — идеальное средство для совершения терактов против взлетающих и заходящих на посадку пассажирских самолётов.

"Думает ли об этом администрация Байдена, ЦРУ, ФБР, другие члены американского разведывательного сообщества? Такое впечатление, что нет. Там обеспокоены, прежде всего, Трампом", — подытожил Коротченко.