Разведчики ЛНР: украинские военные сжигают тела наёмников

Разведчики народной милиции ЛНР нашли обугленные тела украинских солдат под городом Соледар в Донецкой Народной Республике.

В беседе с РИА Новости разведчики рассказали, что тела были обнаружены неподалёку от воронок, оставленных артиллерийскими снарядами. Бойцы ЛНР предположили, солдаты Вооружённых сил Украины облили тела бензином и подожгли, когда отступали. По мнению разведчиков, украинские военные сожгли тела иностранных наёмников, воевавших на стороне Киева, чтобы их нельзя было идентифицировать.

Ранее Минобороны РФ опубликовало статистику по количеству уничтоженных на Украине наёмников с 24 февраля по 5 августа 2022 года. По данным оборонного ведомства, наибольшие потери понесла Польша (643 человека), США (241) и Канада (213). Всего с начала спецоперации на Украину прибыли более семи тысяч наёмников из 60 стран мира.