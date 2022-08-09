Минобороны РФ обнародовало данные о количестве уничтоженых наёмников на Украине

Не секрет, что на стороне Украины активно воюют наёмники из разных стран мира. Минобороны РФ опубликовало статистику по количеству уничтоженных наёмников с 24 февраля по 5 августа 2022 года. Судя по таблице, наибольшие потери понесла Польша (643 человека), США (241) и Канада (213).

По данным оборонного ведомства РФ, с начала спецоперации на Украину прибыли 1837 польских наёмников. 643 из них погибли, 493 сбежали, ещё 701 продолжают воевать.

Из США на Украину прибыли 565 человек, из которых 241 погибли, 243 сбежали, ещё 81 остаются в строю. На стороне Киева воевали 608 канадцев, теперь их осталось 190. Союзные силы РФ и республик Донбасса уничтожили 213 граждан Канады, ещё 205 покинули Украину.

Четвёртое место по количеству наёмников занимает Грузия, потери которой составили 195 человек, пятое — Румыния (156), шестое — Великобритания (141).