В Министерстве обороны Белоруссии опровергли сообщения, которые появились в новостных лентах, о взрывах, якобы произошедших под Гомелем.
Напомним, СМИ сообщали, что на территории военного аэродрома были слышны взрывы.
В частности, писалось, что в ночь на 11 августа на аэродроме “Зябровка” раздавались взрывы и наблюдались вспышки от них. Очевидцы якобы насчитали не менее восьми "прилётов".
Местные порталы предполагают, что эти взрывы связаны с проведением учений, анонсированных Министерством обороны РБ.
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По словам военного историка Евгения Норина, даже одни только заявления Киева о готовящемся контрнаступлении ВСУ доставляют российской армии проблемы.