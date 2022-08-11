В Белоруссии опровергли информацию о взрывах на военном аэродроме под Гомелем

В Министерстве обороны Белоруссии опровергли сообщения, которые появились в новостных лентах, о взрывах, якобы произошедших под Гомелем.

Напомним, СМИ сообщали, что на территории военного аэродрома были слышны взрывы.

В частности, писалось, что в ночь на 11 августа на аэродроме “Зябровка” раздавались взрывы и наблюдались вспышки от них. Очевидцы якобы насчитали не менее восьми "прилётов".

Местные порталы предполагают, что эти взрывы связаны с проведением учений, анонсированных Министерством обороны РБ.